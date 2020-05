Verdachten van moord in Den Hoorn voor de rechter

De twee mannen en een vrouw die worden verdacht van de ernstige mishandeling en het doden van de 59-jarige Wil Vogelaar in zijn woning in Den Hoorn verschijnen deze week voor de rechtbank in Den Haag. De rechtbank begint dinsdag aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak die drie dagen in beslag neemt.

De drie verdachten zijn Danielle van H. (46) uit Delft, Gijsbert S. (21) uit Beverwijk en Vincent de B. (42) uit Didam. Ze ontkennen alle drie Wil Vogelaar te hebben doodgestoken. Ze wijzen naar elkaar, bleek tijdens een eerdere zitting.

Het slachtoffer had een broze gezondheid en werd op 22 januari 2018 dood gevonden in zijn woning aan het Kloosterpad in het Zuid-Hollandse dorp. Hij was ernstig toegetakeld, met tape vastgebonden en had twee messen in zijn rug. De verdachten werden een maand later opgepakt. Ze kenden elkaar en het slachtoffer vanuit het verslavingscircuit.

In het lichaam van het slachtoffer zijn veel verschillende soorten drugs gevonden, maar volgens het OM vormden deze verdovende middelen niet de doodsoorzaak. Vogelaar zou zijn overleden door steekwonden, bloedverlies en twee klaplongen.