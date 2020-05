Verzet binnen CDA om vluchtelingenkinderen in Griekse kampen

Lokale en provinciale afdelingen van het CDA keren zich tegen het standpunt van de landelijke fractie en partijtop over vluchtelingenkinderen in Griekse opvangkampen. Zij willen dat Nederland vijfhonderd weeskinderen opneemt uit de overvolle kampen. Inmiddels steunen veertig afdelingen de oproep. “En nog steeds springen er meer op de wagen”, zegt CDA-wethouder Klaas Valkering van Bergen (N-H) die namens de groep het woord voert.

In Trouw is Valkering helder over de reden van het verzet. “Omdat het vijfhonderd weeskinderen zijn, daarom. Wij vinden dat het niet in ons gedachtegoed past om hen in die overvolle kampen te laten zitten waar allerlei misstanden zijn, tot seksueel misbruik aan toe.”

Het is volgens de Bergense wethouder tevens een uiting van zorgen die een deel van de afdelingen heeft over “de verrechtsing” van het CDA. “Zij hoopten dat er na de lange discussie vorig jaar over het kinderpardon iets blijvend veranderd zou zijn.” Hij doelt daarmee op de kwestie die vorig jaar speelde toen de landelijke fractie onder druk van de eigen leden akkoord ging met een ruimer kinderpardon.

Tientallen gemeenten hebben eerder aangegeven dat zij kinderen uit de kampen op Griekse eilanden willen opvangen. Ook een aantal andere Europese landen heeft dat gedaan. Maar het kabinet – ook al zien coalitiepartijen D66 en ChristenUnie dat graag anders – wil daar niet aan en gaat op het Griekse vasteland betere opvang voor zeker vijfhonderd kinderen regelen en betalen.

“Ik besef heel goed dat het CDA in deze kwestie in de coalitie niet het laatste woord heeft, de VVD zal vast iets terugvragen. Dat zien we dan wel”, aldus Valkering in Trouw. “De gemeenten zijn er klaar voor. Ik denk niet dat je moet kwartetten met 500 weeskinderen.”