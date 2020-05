Ziekenhuizen in Achterhoek onder toezicht om ruzie in de top

Ziekenhuisgroep Santiz, die vestigingen heeft in Doetinchem en Winterswijk, staat onder toezicht. In het bestuur wordt al tijden geruzied en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bang dat de kwaliteit van de zorg hieronder kan lijden. De inspectie kijkt in elk geval de komende zes maanden mee over de schouders van Santiz om het “herstel van goed bestuur van dichtbij te volgen”.

Santiz ontstond in 2017 uit een fusie van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Al een tijdje ruziƫn de bestuurders van de ziekenhuisgroep met elkaar. In een half jaar tijd stapten twee voorzitters van de raad van bestuur op.