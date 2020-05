Rijksmuseum krijgt schilderij van Spranger geschonken

Het Rijksmuseum heeft een bijzondere schenking gekregen. Het gaat om het schilderij ‘Engelen dragen het lichaam van Christus’ dat Bartholomeus Spranger rond 1587 schilderde op een koperplaat. De Antwerpenaar Spranger geldt als een van de belangrijkste kunstenaars in het Europa rond 1600 en het geschonken werk wordt gezien als meesterwerk binnen zijn oeuvre.

De gever is kunsthandelaar en verzamelaar Bob Haboldt. Hij zegt over de schenking: “Corona heeft mij geraakt, vooral emotioneel. Het was voor mij een aanleiding voor reflectie. Hoe kan ik bijdragen? Hoe kunnen we deze periode memoreren? Het mooie van een schilderij is dat het voor eeuwig blijft en als monument kan fungeren voor de moeilijke periode waar we doorheen gaan. Ik besloot daartoe dit uitzonderlijke werk van Bartholomeus Spranger te schenken aan het Rijksmuseum. In de eerste plaats voor iedereen als nagedachtenis aan de slachtoffers van Covid-19, maar ook als voorbeeld voor iedereen om goed te doen voor musea. Ik hoop dat anderen volgen.”

Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum zegt dat hij Bob Haboldt dankbaar is voor “dit genereuze gebaar”.