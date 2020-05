RIVM meldt 15 nieuwe sterfgevallen en 7 ziekenhuisopnames

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 15. Het virus heeft nu in totaal 5871 Nederlanders het leven gekost, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het werkelijke dodental is hoger. In de RIVM-cijfers worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze waren besmet met het virus.

De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames. Nederlandse ziekenhuizen hebben volgens de laatste meldingen aan het RIVM slechts 7 nieuwe coronapatiƫnten opgenomen.

In de cijfers zit enige vertraging, omdat GGD’en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven.

Van de geregistreerde overledenen was 3,2 procent jonger dan 60 jaar. Meestal was dan sprake van een onderliggende aandoening. 8,3 procent van de overledenen was tussen de 60 en 70 jaar en 88,5 procent was ouder dan 70 jaar.

Uit de cijfers van het RIVM blijkt verder dat het virus vaker bij vrouwen wordt vastgesteld dan bij mannen, maar dat mannen vaker in het ziekenhuis belanden en overlijden. Van de 45.768 mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is 63 procent vrouw. In het ziekenhuis zijn mannen in de meerderheid met 61 procent. Mannen bezwijken ook vaker aan Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt: 55 procent van alle overledenen was man.