Vion zet meer dan 50 touringcars in om medewerkers te vervoeren

Vleesverwerker Vion zet vanaf donderdag meer dan 50 touringcars in om medewerkers naar het werk te brengen. Het dragen van mondkapjes in de bussen is verplicht. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na het gesprek van dinsdag met landbouwminister Carola Schouten.

De politie in Apeldoorn sloot woensdag een slachterij van Vion in Apeldoorn af omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Bij de slachterij waren achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden. Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus.

“Vandaag heeft de politie proces-verbaal opgemaakt. De overtredingen betreffen voornamelijk de definitie van ‘huishouden’ binnen de geldende afspraken van transport”, zegt Ronald Lotgerink, directeur van Vion. “Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden. Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. We begrijpen de positie van de veiligheidsregio’s. En wij gaan gehoor geven aan hun oproep. Dat is onze verantwoordelijkheid.”

Vion zegt nog woensdagavond alle medewerkers te informeren over de nieuwe maatregelen en afspraken. Uitzendbureaus en chauffeurs ontvangen een instructie over de wijzigingen in het transport.

Lotgerink: “Het betreft hier duizenden medewerkers en tientallen transportbewegingen. 100 procent garantie op een foutloze start donderdag bestaat niet. Maar wij tolereren geen marchanderen met de afspraken die wij maken.”