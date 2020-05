Deel aangiften fans Ajax tegen politiegeweld geseponeerd

Een deel van de Ajax-fans die gewond raakten bij het politie-ingrijpen voor de wedstrijd Ajax-Juventus, vorig jaar april, hebben hun aangiften tegen de politie in de prullenbak zien belanden. Het OM meldt dat “medio april een deel van de zeven aangiften is geseponeerd op verschillende gronden, een aantal vanwege onvoldoende bewijs”.

De rest van de aangiften moet nog worden beoordeeld. Het is onduidelijk hoeveel er precies afgedaan zijn.

Tijdens de wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League in de Johan Cruijff ArenA op 10 april vorig jaar organiseerden duizenden voetbalfans een zogeheten entrada, een sfeeractie die gepaard gaat met vuurwerk en gezang. Die actie escaleerde toen de politie waterkanonnen inzette en op paarden door de mensenmassa reed. Tientallen voetbalsupporters en agenten raakten gewond. Het COT, het instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, concludeerde eerder dat de politieacties “buiten proportie” waren, ook al was het vuurwerk verboden.

Een slachtoffer uit Meppel, wiens aangifte is geseponeerd, begint alsnog een civiele letselschadezaak. De 28-jarige Rob van Dommelen kreeg de straal van een waterkanon vol in zijn oog. “Ik kreeg het water met zoveel kracht in mijn oog, dat mijn hoofd naar achteren werd geslagen, mijn tongriem inscheurde en keel zwaar kneusde. Door een kras op mijn hoornvlies zie ik nog steeds continu een stip in mijn rechteroog”, aldus Van Dommelen. “Dit was puur zware mishandeling.”

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de politie, Centraal Beheer Achmea, heeft al toegezegd de schade te zullen regelen.