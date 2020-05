Guillermo del Toro maakt kans op Nederlandse boekenprijs

Oscarwinnaar Guillermo del Toro is met zijn boek Pans Labyrint in de race voor de prijs van de Boekenweek voor Jongeren. De boekbewerking van zijn veelvuldig bekroonde fantasyfilm uit 2006 is een van de vijf genomineerden in de categorie Beste vertaalde boek.

Pans Labyrint vertelt over een meisje dat in het Spanje van Franco intrekt bij haar nieuwe stiefvader, een gewetenloze officier die partizanen opspoort en doodt. Om deze situatie het hoofd te bieden, vlucht Ofelia in een fantasiewereld waarin zij voor de faun Pan allerlei taken moet vervullen. Het boek is vertaald door Esther Ottens.

Andere genomineerden in deze categorie zijn Darius de grote is niet oké van Adib Khorram, De bijzondere woorden van Gioia van Enrico Galiano, Toffee van Sarah Crossan en Vijf stappen voor jou van Rachael Lippincott.

In de categorie Nederlandstalig gaat de strijd tussen De executie van Daniëlle Bakhuis, De geur van groen van Pamela Sharon, De Zwendelprins van Rima Orie, Land van dadels en prinsen van Frank Nellen en Nicolas en de verdwijning van de wereld van Anne Eekhout.

De nominaties zijn bepaald door een volwassen jury. De jongerenjury, die bestaat uit scholieren tussen de 15 en 18 jaar, velt uiteindelijk het oordeel over de winnaar. Deze worden bekendgemaakt bij de start van de Boekenweek voor Jongeren op 18 september.