Ontslagboete centraal in debat over ‘noodpakket 2.0’

De Tweede Kamer debatteert donderdag met de ministers Eric Wiebes (Economische Zaken), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) over het tweede noodpakket voor bedrijven dat het kabinet vorige week heeft gepresenteerd. Dat de ontslagboete zoals die nu geldt verdwijnt in het nieuwe pakket, is tegen het zere been van een groot deel van de oppositie.

Woensdagavond meldden ingewijden dat er toch een nieuw soort sanctie komt in het nieuwe steunpakket. Bedrijven die meer dan twintig mensen willen ontslaan, moeten daarover eerst in overleg treden met de vakbonden. Komt er geen akkoord over de ontslagen, dan wordt een werkgever 5 procent gekort op de totale loonsubsidie die hij ontvangt.

De linkse partijen en de PVV vrezen een nieuwe ontslaggolf door het schrappen van de huidige ontslagboete. Bovendien vinden ze het onterecht dat bedrijven die steun krijgen van de staat wel in het personeelsbestand kunnen snijden.

Maar volgens het kabinet moeten bedrijven zich voorbereiden op de langetermijneffecten van de coronacrisis en horen eventuele reorganisaties daar nu eenmaal bij. Wel blijft het kabinet praten met de vakbonden over de ontslagboete. De bonden zijn fel tegenstander van het voornemen deze maatregel te schrappen.

Een deel van de linkse oppositie vindt het ook onacceptabel dat bedrijven die hun best doen zo weinig mogelijk belasting te betalen toch geld van de overheid krijgen.

Het tweede steunpakket zou tot 1 september lopen, maar dat wordt volgens ingewijden verlengd tot 1 oktober.

Het kabinet hoopt dat bedrijven na het tweede steunpakket geen grote regelingen meer nodig hebben, hoewel ook de verantwoordelijke ministers erkennen dat ondernemers een zware tijd tegemoet gaan en dat veel mensen hun baan zullen verliezen. Donderdag zal de Kamer zich ook willen buigen over hoe de economie vorm moet worden na de coronacrisis.