PvdA en GroenLinks: blij met ‘verbetering’ noodpakket

GroenLinks en PvdA zijn blij dat het nieuwe noodpakket voor de economie werkgevers toch een ontslagboete bevat. Dat is een “verbetering” in de plannen van het kabinet, zeggen GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Lodewijk Asscher. Maar voor ze hun steun uitspreken, hopen ze nog iets meer van het kabinet gedaan te krijgen.

Bedrijven die meer dan twintig mensen ontslaan, moeten straks de bonden overtuigen dat dat nodig is. Anders moeten ze 5 procent boete betalen over de totale loonsubsidie die ze uit het nieuwe noodpakket krijgen, staat volgens ingewijden in de plannen van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Koolmees komt “in grote lijnen precies tegemoet aan de wens die we hadden”, zegt Asscher op NPO Radio 1. Wel wil hij het eerst “zwart op wit” en is er ook nog wel wat te wensen over. Voor sommige werknemers zou meer ruimte moeten komen om wat vroeger met pensioen te gaan en bedrijven moeten meer werk maken van omscholen van overtollig personeel.

Klaver is nog gereserveerder. Hij ziet “echt een verbetering”, maar “voor ons blijft het belangrijkste punt dat ik van het kabinet wil zien dat ze straks niet de rekening neerleggen bij gewone mensen”. Het kabinet moet in de aanloop naar Prinsjesdag laten zien dat grote bedrijven gaan meebetalen, vindt de GroenLinks-leider.

De zegen van de beide linkse oppositiepartijen is voor het kabinet belangrijk. In Tweede en Eerste Kamer is het aangewezen op de steun van oppositiepartijen. Bovendien trekt vooral de PvdA nauw samen op met de vakbonden.