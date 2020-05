Cultuurminister Ingrid van Engelshoven heeft weinig oog voor de regio als het om de podia gaat. Dat zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Het kabinet maakte eerder bekend 300 miljoen euro uit te trekken om de kunst- en cultuursector door de coronacrisis te helpen. Slechts 25 VSCD-podia (een vijfde van het totaal) kan voor de steun in aanmerking komen, becijferde hun club na bestudering van de voorwaarden. “Dit betekent voor de 5,2 miljoen bezoekers van de overige 103 podia dat een theater- of concertbezoek in eigen gemeente op de tocht staat.”

Jaarlijks ontvangen de 128 VSCD-leden samen 10,3 miljoen bezoekers, aldus de vereniging. “Door slechts 25 podia te ondersteunen zullen bezoekers in alle provincies grotere afstanden moeten afleggen om bij een theater of concertzaal te komen.” Het verdwijnen van lokale podia heeft vooral grote impact op de jonge en oudere bezoekers, waarschuwt de VSCD.

Maar ook Rotterdam komt er volgens de organisatie bekaaid af. Daar is De Doelen het enige VSCD-lid dat in de prijzen valt, aldus een woordvoerster. “We vinden het onbegrijpelijk dat in de stad Rotterdam, de op een na grootste stad van het land, slechts één podium als vitaal wordt aangemerkt, in tegenstelling tot de andere grote steden”, zegt Walter Ligthart, algemeen directeur van Theater Rotterdam.