Agent niet vervolgd voor doodschieten vrouw Alkmaar

Een politieman die op 13 november vorig jaar in de Priemstraat in Alkmaar een ernstig verwarde vrouw doodschoot, zal niet worden vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent gehandeld uit zelfverdediging. De vrouw viel hem aan met een mes en een klauwhamer. Nadat pepperspray en een waarschuwingsschot geen effect hadden gehad, schoot de agent drie keer gericht. De vrouw bezweek later op de dag in een ziekenhuis aan haar verwondingen.

De agent en een collega kregen op de bewuste dag een melding dat een vrouw iemand met een hamer had aangevallen en vernielingen had aangericht. Ter plaatse troffen zij de vrouw met de hamer en een mes in haar handen. Zij weigerde deze te laten vallen, ondanks bevelen daartoe. Vervolgens zette zij de aanval in, met fataal gevolg voor zichzelf. De agent heeft verklaard dat hij zich genoodzaakt zag zichzelf te verdedigen en deed een zogeheten beroep op noodweer.

Volgens het OM is uit onder meer camerabeelden gebleken dat de situatie zeer bedreigend en beangstigend was en dat alles zich in korte tijd heeft afgespeeld. De betrokken politieman heeft “de situatie in een split second als explosief en levensbedreigend beoordeeld, voor hemzelf, zijn collega en voor omstanders in de straat”, aldus justitie. Door haar agressie en het mes en de hamer kon de vrouw onmogelijk fysiek worden overmeesterd, pepperspray en een waarschuwingsschot leidden niet tot het gewenste resultaat. Daarmee was het schieten door de agent gerechtvaardigd, concludeert het OM.