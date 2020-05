Kaag: niet bezig met topbaan bij WTO

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is “niet bezig” met een vervolg van haar loopbaan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zij wordt al langer genoemd als mogelijke kandidaat om daar de hoogste baas te worden.

“Hartstikke eervol, als je handelsminister bent”, vindt Kaag. “Maar ik ben er niet mee bezig.” Zij is naar eigen zeggen als minister hard aan het werk om het Nederlandse bedrijfsleven, dat hard geraakt is door de coronacrisis, “weer de markt op te krijgen”.

Kaag, die voor haar ministerschap voor de Verenigde Naties in Libanon werkte, zegt terug te zijn gekomen naar Nederland om hier de politiek in te gaan. “En ik ga voorlopig nog even niet verhuizen.”

De binnen haar partij graag geziene minister is een van de favorieten om lijsttrekker van D66 te zijn bij de parlementsverkiezingen volgend jaar. “Ik heb al eerder gezegd dat ik er serieus over nadenk mij te kandideren”, zegt zij. “Ik ben daar nog steeds serieus mee bezig.”