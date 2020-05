Minister: beter voorbereid op droogte dan in 2018

Nederland is nu beter voorbereid op droogte dan twee jaar geleden, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen. “Bijvoorbeeld het IJsselmeer hebben we nu al op een hoger peil, waardoor we veel meer water als buffer achter de hand hebben dan toen.”

In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de aanhoudende droogte een watertekort. Sinds het begin van de metingen was het neerslagtekort niet zo groot. Daarom wordt nu landelijk samengewerkt om de gevolgen beperkt te houden.

Van Nieuwenhuizen heeft “voorlopig nog geen zorgen over tekorten aan drinkwater”. Wel dienen met name op zandgronden de problemen voor zowel de natuur als landbouw zich alweer aan. Op plekken waar dat nu al nodig is, zijn volgens de minister maatregelen getroffen, zoals sproeiverboden.