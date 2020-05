Van Rooi Meat: We hebben gedaan wat we konden

Alle maatregelen die het RIVM heeft voorgeschreven, zijn genomen door slachthuis Van Rooi Meat in Helmond. “En zelfs nog meer. Op sommige afdelingen liepen de mensen hier met net zoveel beschermende kleding rond als op de intensive care van het ziekenhuis”, zei directeur Marc van Rooi van de slachterij tegen Omroep Brabant.

Het slachthuis moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dicht blijven, maakte de Veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag bekend. Tot sluiting werd besloten nadat opnieuw medewerkers positief hadden getest op het coronavirus. “Natuurlijk vraag je je af of we wel alles hebben gedaan om besmettingen te voorkomen. Maar we hebben zeker niet weggekeken”, aldus de directeur tegen de regionale omroep.

Van Rooi zegt dat ook het vervoer van medewerkers goed was geregeld. “Vanaf medio maart droeg iedereen mondkapjes en waren er plastic schermen in de bussen. Maar er is zeker onduidelijkheid geweest over personeelsleden die in één huis wonen. Mogen die wel samen in een bus of niet?” Het ophalen van mensen op verschillende adressen met een busje werd volgens de directeur meteen in de ban gedaan. Samen met de uitzendbranche werden afspraken gemaakt, waar ook op werd gecontroleerd, zegt hij. “Wij hielden ons aan deze afspraken. Was het toereikend? Eerlijk is eerlijk, we wisten soms niet waar we aan toe waren met de regels. Maar we hebben gedaan wat we konden.”

De directeur spreekt van een gigantische strop. Het bedrijf is gestopt met slachten. Het slachthuis heeft wel toestemming het vlees nog uit te leveren. “Want dat kunnen we hier niet laten liggen.” Het hele bedrijf wordt gecontroleerd en schoongemaakt, zegt Van Rooi. “Pas als alles weer veilig is, kunnen we verder.”