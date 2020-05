Veel kerken trekken meer bezoek met diensten online

70 procent van de kerken die sinds de uitbraak van het coronavirus zijn begonnen met het online uitzenden van de diensten, trekt daarmee meer bezoek dan een normale bijeenkomst op zondag. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat dagblad Trouw hield onder kerkbestuurders, predikanten en priesters.

Soms gaat het om stijgingen van meer dan 50 procent. Vooral protestantse digitale vieringen trekken meer belangstellenden. Bij rooms-katholieke kerken is de stijging kleiner. Een protestantse gemeente in Gelderland die normaal door vijftig mensen wordt bezocht, trekt nu soms drie keer zoveel mensen. Bij een protestantse kerk in Noord-Holland steeg het bezoek van driehonderd normaal naar vijfhonderd digitaal.

Een klein deel van de kerken merkt geen stijging op de dag dat de dienst wordt gehouden, maar ziet wel dat in de dagen erna uitgesteld gekeken wordt naar de uitzending.

De krant vermoedt dat het werkelijk aantal kijkers mogelijk nog hoger ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hele gezinnen naar een livestream kijken.