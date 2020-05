Steeds meer rijbewijzen ingevorderd vanwege te hoge snelheid

Het Openbaar Ministerie heeft de afgelopen drie jaar steeds meer rijbewijzen ingenomen. Dat heeft een woordvoerster bevestigd naar aanleiding van een bericht van de NOS. Vorig jaar werden 15.964 rijbewijzen ingevorderd. In 2018 waren dat er 15.134 en 14.944 in 2017. Ook dit jaar lijkt het, ondanks de coronamaatregelen en het advies om thuis te werken, niet minder te worden. De teller staat tot en met 8 mei op 6267.

Volgens het OM raken steeds meer mensen hun rijbewijs kwijt vanwege snelheidsovertredingen. De afgelopen jaren was vooral het rijden onder invloed het probleem. “Dat is heel zorgelijk”, zegt verkeersofficier Achilles Damen van het OM tegen de NOS. “De boodschap om niet onder invloed te rijden, die nemen mensen wel ter harte. Dat snelheid zo gevaarlijk is, is blijkbaar onvoldoende bekend. Je raakt je rijbewijs niet zomaar kwijt. Dan moet je echt veel te hard gereden hebben. En vooral dat is heel zorgelijk. Dat mensen ervoor kiezen om zo te hard te rijden.”

Een eenduidige verklaring voor de stijging is er niet, ook al ging de maximumsnelheid op de snelwegen in maart omlaag naar 100 kilometer per uur. “Maar rijbewijzen worden niet alleen op de snelweg ingenomen. Ook op wegen waar de maximumsnelheid 60 en 80 kilometer per uur is, en zelfs in de bebouwde kom.”