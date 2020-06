Nog 158 coronapatiënten op de ic’s

Er liggen nog 158 coronapatiënten op de intensive care. Dat is een ic-patiënt minder dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Daarnaast liggen er 488 niet-coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg van de ziekenhuizen, 14 minder dan zondag.

Volgens voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is de totale bezetting met 646 ic-bedden laag te noemen. “Zoals verwacht is er in het pinksterweekeinde geen aanwas geweest”, aldus Kuipers.

Van alle Nederlandse coronapatiënten op de ic’s ligt er een nog in Duitsland. Het aantal Covid-19-opnames buiten de ic’s bedraagt 542. Dat zijn er twee minder dan zondag.