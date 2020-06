Gesloten slachthuis Helmond twee weken langer dicht

Het slachthuis van het bedrijf Van Rooi Meat in Helmond blijft twee weken langer dicht, tot 17 juni. Dat is besloten door John Jorritsma, voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hij heeft dit gedaan na overleg met het RIVM.

Het slachthuis werd in de nacht van donderdag op vrijdag gesloten nadat er opnieuw medewerkers positief getest waren op het coronavirus. Zondag en maandag zijn, bij een steekproef, ongeveer tweehonderd medewerkers getest. 17 procent van die medewerkers testte positief. “Dat percentage is zodanig hoog dat we kunnen spreken van een besmettingshaard. Om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt gaan alle medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond vanaf dinsdag voor veertien dagen in quarantaine. De medewerkers krijgen een beroepsverbod, wat betekent dat ze doorbetaald krijgen en niet ergens anders mogen gaan werken”, aldus de Veiligheidsregio.