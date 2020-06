Maximaal 800 demonstranten welkom in Groningen

Maximaal achthonderd demonstranten zijn dinsdagavond welkom op de Grote Markt in Groningen bij een demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. Dat heeft de gemeente afgesproken met de organisatie van de demonstratie.

De gemeente wil dat de actievoerders te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het mogelijk om achthonderd demonstranten op de Grote Markt toe te laten, terwijl ze voldoende afstand bewaren. Gebeurt dat niet, dan grijpt de gemeente in.

Actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG) organiseert dinsdag om 18.00 uur een sit-in op de Grote Markt tegen racisme en geweld tegen zwarte mensen. De organisatie had eerder al laten weten hierbij de RIVM-regels toe te willen passen. Zo willen ze met krijt vakken op de Grote Markt aftekenen, waar een actievoerder dan in kan gaan zitten. Ook moet iedereen mondkapjes dragen en desinfecteergel gebruiken.

Volgens de gemeente moet de organisatie er zelf op toezien dat het niet te druk wordt. “Komen er meer dan achthonderd mensen, dan moeten zij gaan communiceren dat de Grote Markt vol is en dat anderen rechtsomkeert moeten maken.” De demonstratie mag alleen plaatsvinden op de Grote Markt, het gebied eromheen kan niet worden gebruikt als overloop.

De woordvoerster laat weten dat de gemeente ook zelf mensen zal aanspreken als dat nodig is. “We hebben hele goede afspraken gemaakt met de organisatie. Uitgangspunt blijft die 1,5 meter. Een demonstratie moet altijd veilig zijn, maar er is nu met het coronavirus extra aandacht voor de veiligheid van de demonstranten zelf.”