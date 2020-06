Meer treinen, maar in station Utrecht Centraal is het rustig

De treinen rijden vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de gewone dienstregeling. Maar de reizigers lijken het nog even aan te kijken en thuis te werken. In station Utrecht Centraal is het rond 07.00 uur rustig. Ook bij de intercity naar Amsterdam bijvoorbeeld waar het normaal gesproken een drukte van belang is.

Reizigers lopen nog zonder mondkapje door het station en over de perrons. Pas bij het instappen doen ze het mondmasker voor dat sinds 1 juni vanwege het coronavirus verplicht is in het openbaar vervoer. Her en der in station Utrecht Centraal staan medewerkers met borden: “Houd rechts” en “Geef elkaar de ruimte”.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er flink minder treinreizigers mee dan normaal. Middelbare scholieren die dinsdag ook weer naar school gaan, moeten als ze binnen een straal van 8 kilometer van hun school wonen, lopend of fietsend gaan of zich laten halen en brengen door hun ouders.