Middelbare scholen weer open na wekenlange sluiting

Middelbare scholen openen dinsdag weer hun deuren voor grotere groepen leerlingen. De scholen waren sinds half maart gesloten voor veruit de meeste scholieren. De laatste weken voor de zomervakantie mogen de leerlingen weer hun schoolgebouw in, maar niet met zijn allen tegelijk. En ze moeten uit voorzorg anderhalve meter afstand houden van elkaar. Ook het personeel is daartoe verplicht.

Het kabinet zag de schoolsluiting aanvankelijk niet zitten, maar ging overstag na druk vanuit de maatschappij. Onder anderen medisch specialisten pleitten in maart voor de sluiting. Dat vonden ze nodig om de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

In de tussentijd is het aantal besmettingen sterk verminderd. Ook blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat jongeren veel minder vatbaar zijn voor het coronavirus dan ouderen.

Omdat iedereen afstand moet houden, schat sectororganisatie VO-Raad dat slechts een derde tot een kwart van de scholieren tegelijk naar school kan komen. De rest krijgt net als de afgelopen weken onderwijs op afstand.

Leerlingen en medewerkers met milde klachten moeten thuisblijven. Wie door een andere aandoening een verhoogd risico loopt op een ernstig ziekteverloop, wordt aangeraden vanuit huis te blijven werken. Ook medewerkers met gezinsleden uit een medische risicogroep hoeven niet per se naar school te komen. Leeftijd speelt niet zozeer een rol: volgens de RIVM-richtlijnen horen mensen pas vanaf 70 jaar bij de risicogroep.

Leerlingen moeten zoveel mogelijk naar school lopen, fietsen of een lift regelen van hun ouders of anderen. Zeker als ze binnen een straal van 8 kilometer wonen is het niet de bedoeling dat ze met het openbaar vervoer gaan. Uitzonderingen zijn in overleg wel mogelijk.