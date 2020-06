‘Rico de Chileen’ wil uitstel strafproces

Richard R., beter bekend als Rico de Chileen, wil uitstel van zijn strafproces. De rechtbank in Amsterdam zou vanaf dinsdag zijn zaak inhoudelijk behandelen, maar volgens R. en zijn advocaat Leon van Kleef is “de zaak niet gereed om afgedaan te worden”. R. wordt verdacht van het leiden van een liquidatiebende, witwassen en wapenbezit.

Volgens Van Kleef is er te weinig tijd geweest om getuigen te horen en nader onderzoek te doen. De coronacrisis heeft daarbij extra complicaties opgeleverd. De rechtbank heeft deze en volgende week vijf dagen gereserveerd voor het proces, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft R. (46) nauw samengewerkt met Ridouan Taghi. R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland Chili opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught.

R. wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment, en Ridouan Taghi is, nog voordat hij is berecht, inmiddels bekend komen te staan als de schrik van de Nederlandse onderwereld. De mannen zouden achter een ongekende hoeveelheid liquidaties zitten. Taghi staat terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.