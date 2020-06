Boa’s demonstreren om beschermingsmiddelen te mogen gebruiken

De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) demonstreren woensdag opnieuw. De actie bestaat er onder meer uit dat in de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geen bonnen zullen worden uitgeschreven. Onder meer op het Binnenhof in Den Haag zal van 12.00 uur een groep boa’s flyers uitdelen.

Ook in een aantal andere steden in het land staan acties op stapel. De bedoeling is daar met een groep boa’s een ‘statement’ te maken. Dat betekent dat ze met meerdere boa’s op de foto te gaan terwijl ze een vuist op hun hart zetten. Die foto’s worden dan weer verspreid via sociale media.

Boa’s voeren actie omdat ze willen beschikken over beschermingsmiddelen als wapenstok en/of pepperspray. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) vindt dat alleen de politie geweld mag gebruiken. Hij ziet een noodknop en bodycam als goede beschermingsmiddelen voor de handhavers. De bonden noemen dat onacceptabel.

Op Hemelvaartsdag werd een boa mishandeld in IJmuiden. Daarop voerden handhavers dinsdag in verschillende steden actie. Volgens de bonden is de mishandeling in IJmuiden geen uitzondering, maar een treffend voorbeeld van de omstandigheden waarin boa’s hun werk moeten doen.

De actie was aanvankelijk aangekondigd voor maandag (tweede pinksterdag), maar de bonden zeiden het protest naar een andere datum te willen verschuiven.