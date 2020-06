CDA wil ook coronasteun voor zelfstandigen in grensstreek

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet nog deze maand met een oplossing komt voor zelfstandig ondernemers die in Nederland hun brood verdienen, maar net over de grens met België of Duitsland wonen. Zij komen niet in aanmerking voor de coronaregelingen van de overheid.

Het gaat volgens het CDA om zo’n 3500 mensen. “Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip”, zegt Kamerlid Harry van der Molen. Zij kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de tijdelijke steunregeling voor zzp’ers.

Maar ook in Duitsland en België krijgen zij niets. Dat komt mede doordat Nederland de steunmaatregelen niet voldoende heeft afgestemd met de buurlanden. Dat moet zo snel mogelijk alsnog gebeuren, vindt Van der Molen. Hij roept het kabinet op met Duitsland en België in overleg te gaan.