ME treedt in Rotterdam op Schouwburgplein op tegen groepen

De ME heeft op het Schouwburgplein in Rotterdam ingegrepen toen groepen vernielingen aanrichtten. Dat zeiden de politie en burgemeester Ahmed Aboutaleb op een persconferentie.

Op sommige plekken in Rotterdam was het onrustig. Groepen mensen bleven hangen en er werden ruiten, hekken en terrasstoelen vernield.

De politie twittert dat twee mensen zijn aangehouden. Dat is onder meer voor gooien van vuurwerk naar een agent.

Op het Stationsplein brak een vechtpartijtje uit. Twee vrouwen met luidsprekers riepen herhaaldelijk “please go home” en “afstand! afstand!” tegen de groep. Een meerderheid van de betogers bij het station droeg mondkapjes.

De 36-jarige Sascha Limawael was met haar twee kinderen bij de demonstratie”, zegt ze nadat ze was aangekomen bij het station. Ze wil “opkomen voor de rechten van mensen met een kleur en een tegengeluid laten horen. Belangrijk, als je niet wit bent.”

Volgens Limawael was de demonstratie “peaceful, heel rustig” en “deed iedereen zijn best de anderhalve meter aan te houden”. Het werd ook omgeroepen vanaf het podium, volgens haar. “Maar mensen konden geen kant meer op: daar is de Maas, waar moet je dan heen weetjewel?”

De politie was volgens Limawael “provocerend bezig”, door met drones met waarschuwende teksten over de anderhalve meter afstand boven de demonstranten te vliegen en met busjes rondom de menigte te rijden. “Ik voelde me niet meer safe: niet door de mensen, maar door de politie.”