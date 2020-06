NOS waarschuwt voor misbruik van logo en merknaam

Naast bekende Nederlanders als John de Mol en Ali B kampt ook de NOS met nepadvertenties waarin namens de omroep reclame wordt gemaakt voor onder meer bitcoins. In een redactioneel stuk op de eigen website waarschuwt hoofdredacteur Marcel Gelauff voor de misbruikpraktijken op andere websites en sociale media en via fishingmails.

“Het gaat inmiddels om een dagelijks verschijnsel en de laatste maanden, sinds het begin van de coronacrisis, lijkt het alleen maar erger te worden. Het beschadigt de NOS en tast de betrouwbaarheid van onze nieuwsvoorziening aan”, aldus Gelauff.

Het is wettelijk verboden om met het logo en het merk van een ander aan de haal te gaan. Maar de wanpraktijken aanpakken en daadwerkelijk iets veranderen, is volgens de NOS-hoofdredacteur nog niet zo makkelijk. “Alleen al de omvang van dit soort praktijken maakt het tot een ongelijke strijd. Ook zijn de berichten vaak afkomstig van obscure en steeds wisselende accounts, waarvan nauwelijks te achterhalen valt wie erachter zitten.”

Gelauff roept internetgebruikers op om dan ook alert te blijven. “Kijk goed wie de afzender is van een mail of wie een post heeft geplaatst. Kijk naar de naam in de url. Let op toon, taalgebruik en op hoe een bericht eruit ziet. Op het lettertype en de vormgeving. Als je twijfelt, kijk het na: is een wel heel opvallend onderwerp met een NOS-logo niet terug te vinden op de site of app van de NOS, dan is het ongetwijfeld fake news.”