2,5 miljoen boetes in eerste vier maanden van dit jaar

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 250.000 verkeersboetes minder uitgeschreven dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen kregen ruim 2,7 miljoen weggebruikers een prent voor te hard rijden, rood licht negeren en handheld bellen, in januari t/m april van dit jaar werden bijna 2,5 miljoen mensen op de bon geslingerd.

De afname komt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid onder meer doordat het minder druk op de weg was, na de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het coronavirus. Of het terugbrengen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur ook invloed had, is daardoor lastig vast te stellen.

Verreweg de meeste bekeuringen betroffen zogeheten kentekengeregistreerde overtredingen, waaronder snelheidsovertredingen. Zo steeg het aantal boetes dat werd opgelegd na trajectcontrole van bijna 530.000 naar bijna 615.000, maar dat kwam vooral omdat de trajectcontrole op de A4 bij Leidschendam vorig jaar buiten gebruik was in verband met werkzaamheden.

Kregen een jaar geleden nog geen 33.000 mensen een bekeuring voor handheld bellen in het verkeer, in de eerste maanden van dit jaar waren dat 44.500 bestuurders, onder wie ruim 11.000 fietsers. De wetgeving tegen het gebruik van de telefoon op de fiets is in juli vorig jaar aangescherpt.