Aantal bruiloften gehalveerd door aanpak van corona

Door de coronamaatregelen zijn minder mensen getrouwd. Van half maart tot en met half mei halveerde haast het aantal stellen dat het ja-woord gaf vergeleken met een jaar eerder. Alleen op mooie data, zoals 20 april 2020, traden nog relatief veel stellen in het huwelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf half maart mochten maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij bruiloften. Ook werd de horeca toen gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor konden bruidsparen vaak alleen terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis omdat de deuren waren gesloten van de locatie die ze hadden geboekt. Volgens Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren, hingen bruiden huilend aan de telefoon met de ambtenaar omdat hun trouwfeest in duigen viel.

Tijdens de ‘intelligente lockdown’ traden gemiddeld ruim 500 stellen per week in het huwelijk. In dezelfde periode in de jaren hiervoor waren dat er nog ongeveer 1000. Het aantal geregistreerde partnerschappen nam minder sterk af. Tijdens de coronacrisis werden ongeveer 360 partnerschappen per week geregistreerd, zo’n 60 minder dan een jaar eerder.

Vrijdag is normaal gesproken de populairste dag om te trouwen. Maar tijdens de coronacrisis nam het aantal huwelijksceremonies op die dag flink af. Alleen op maandagen bleef het aantal huwelijkssluitingen nog redelijk in stand. In veel gemeenten kunnen stellen op die dag goedkoop of gratis trouwen.

Het valt de onderzoekers op dat de 20e dagen van de maand dit jaar populair zijn als trouwdag. Dat getal ‘rijmt’ met het jaartal 2020. Zo was 20 april ondanks de coronamaatregelen de op één na populairste trouwdag van het jaar tot nu toe. Ruim 300 stellen gaven elkaar toen het ja-woord.