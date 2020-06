Alternatief voor verkeersexamen kinderen in groep 8

Veel kinderen uit groep 8 kunnen vanwege de coronacrisis geen praktisch verkeersexamen doen. Veilig Verkeer Nederland heeft voor deze leerlingen een eenmalig alternatief bedacht: de praktijktoets thuis. Deze toets is gericht op de route naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen deze route de komende weken met hun ouders oefenen kunnen zij nog dit schooljaar hun verkeersdiploma in ontvangst nemen.

“Verkeer is een praktijkvak. De verkeerskennis is belangrijk, maar de echte verkeerservaring doe je op in de praktijk. Daarom is het praktisch verkeersexamen een onlosmakelijk onderdeel van het nationaal VVN Verkeersexamen. Belangrijk dus dat we kinderen ook in deze coronatijd de kans geven om toch die belangrijke ervaring mee te geven,” aldus Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland.

Voordat kinderen de route van huis naar de nieuwe school gaan fietsen, moeten zij eerst de online digitale fietscheck doen aan de hand van een VVN-app. Vervolgens oefenen de kinderen de nieuwe schoolroute. Daarna fietsen de kinderen de route als praktijktoets. Na afloop hiervan kunnen kinderen met hun ouders bespreken hoe het is verlopen en of zij er klaar voor zijn om zelfstandig de route naar de nieuwe school te fietsen.