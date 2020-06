‘Coronaverpleegkundige’ misleidde Jeroen Bosch Ziekenhuis

Een man heeft zich voorgedaan als verpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij controleerde patiënten en diende mogelijk ook medicijnen toe, terwijl hij dat helemaal niet mocht. Mogelijk heeft hij ook medische spullen gestolen. De zorginspectie en de politie onderzoeken of patiënten schade hebben ondervonden door de man, maar het ziekenhuis zegt dat daar nog geen aanwijzingen voor zijn. Over zijn motief is nog niets bekend. De man zit vast.

Volgens het Jeroen Bosch Ziekenhuis had de man zich bij het ziekenhuis gemeld om te helpen toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was. Hij zei dat hij een opleiding voor verpleegkundige had afgerond, maar kon geen diploma’s tonen. “Uit de toetsen leek het in eerste instantie alsof hij voldoende kennis en vaardigheden had om ingezet te worden als verpleegkundige”, aldus het ziekenhuis, maar collega’s waarschuwden dat hij niet voldeed. Daarom nam het ziekenhuis “na korte tijd” afscheid van hem.

Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie van de nepverpleegkundige donderdag naar buiten gebracht. De 24-jarige man, die geen vast woonadres heeft, werd op maandag 18 mei al opgepakt. Toen doorzochten rechercheurs een opslagruimte in Den Bosch en een woning in Bunnik. Daar vonden ze medicijnen, naalden, uniformen en een hartmonitor. Onderzoek moet duidelijk maken hoe de man aan deze spullen kwam en waarvoor hij ze gebruikte. Hij moet donderdag voor de rechter komen, die beslist of hij langer vast blijft zitten.