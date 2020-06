OMT niet gevraagd om advies over vliegtuigen

Het kabinet heeft de experts van het Outbreak Management Team (OMT) niet gevraagd te kijken naar het risico op besmetting met het coronavirus in vliegtuigen. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM donderdag in de Tweede Kamer.

D66-Kamerlid Antje Diertens wilde weten wat Van Dissel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zou adviseren, om het risico op besmettingen te beperken. Het OMT heeft zich hier vooralsnog niet in verdiept, omdat daar geen verzoek toe is gedaan door het kabinet.

“Dit is typisch iets waar je zorgvuldig naar moet kijken” omdat er veel factoren zijn die van invloed kunnen zijn, aldus Van Dissel. Het filteren van lucht maakt bijvoorbeeld een positief verschil. En als de lucht door het circulatiesysteem naar beneden wordt gedrukt, zullen druppels met virusdeeltjes sneller neerdalen.

Van Dissel verwees wel naar ervaringen uit het verleden, met bijvoorbeeld ebola of open tuberculose. In die situaties liepen vooral mensen die dichtbij een besmet persoon zaten risico, en dat risico “nam snel af naar mate je verder in het vliegtuig zat”.

Premier Mark Rutte werd woensdag ook gevraagd of het veilig is weer te gaan vliegen. Hij verwees naar internationale afspraken die door luchtvaartmaatschappijen zijn gemaakt. “Vliegtuigmaatschappijen zullen zelf maatregelen nemen om ofwel de anderhalve meter te handhaven of anderszins aanvullende maatregelen te nemen en daar heb je je dus strikt aan te houden, is mijn advies.”