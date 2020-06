Tekort aan handschoenen voor zorginstellingen

Zorgverleners hebben momenteel een tekort aan handschoenen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor andere beschermingsmiddelen zoals schorten, brillen en mondkapjes geldt dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met de huidige voorraad kan voorzien in de vraag van zorginstellingen, stelt de minister.

De verwachting is dat het tekort aan handschoenen de komende weken verlicht wordt dankzij grote bestellingen uit AziĆ«, schrijft de minister. “Wel geeft het LCH aan dat de schaarste in handschoenen voor de komende weken een aandachtspunt zal blijven.” Volgens De Jonge verwacht het LCH de komende weken een “constante aanvoer” van beschermingsmiddelen doordat het aantal vluchten wordt uitgebreid.

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) zei eerder op woensdag dat de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen eind juni groot genoeg zal zijn om een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus aan te kunnen.