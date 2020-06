14 jaar cel voor fatale steekpartij Amsterdam

De 22-jarige Ahmed P. is vrijdag veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar voor het doodsteken van een 28-jarige man in de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. De celstraf valt vier jaar lager uit dan de officier van justitie twee weken geleden had geëist. Dit komt omdat de straf van de rechtbank is gebaseerd op doodslag en de officier uitgaat van moord.

Uit onderzoek bleek dat verdachte en slachtoffer – die elkaar kenden – op de fatale dag in januari 2019 veel contact met elkaar hadden. P. zou het slachtoffer hebben beroofd en doodgestoken. P. kwam in beeld bij de politie door het veelvuldige contact met het slachtoffer op de dag van de moord. Tijdens het verhoor viel op dat de verdachte een wond op zijn handpalm had. Die wond kwam overeen met de beschadiging aan de bebloede handschoen die in de buurt van de steekpartij was gevonden. Ook werd een DNA-mengprofiel van de verdachte en het slachtoffer op het mes gevonden.

P. ontkent het slachtoffer te hebben gedood. Wel heeft hij bekend dat hij een mes bij zich had om het slachtoffer te bedreigen; hij zou nog geld van hem krijgen. P. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft echter elke medewerking geweigerd, de deskundigen hebben daarom geen advies kunnen geven over zijn geestesgesteldheid.