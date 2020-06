Weinig animo om songfestivaltickets in te leveren

Het overgrote deel van de mensen die een kaartje voor het Eurovisiesongfestival in Rotterdam van dit jaar hadden gekocht, is er in 2021 bij. Bij slechts 4 procent van de ticketboekingen is om terugbetaling gevraagd.

Fans konden de afgelopen twee weken besluiten of ze hun ticket wilden behouden of hun geld terug wilden. Dat laatste hebben tot nu toe maar heel weinig mensen gedaan. “We hebben de laatste dagen nog meer enkele verzoeken binnengekregen. De grootste groep wil ze graag behouden om volgend jaar alsnog te gaan en we zijn blij met dit vertrouwen”, laat een woordvoerder van het festival weten. Zodra de definitieve data daarvan bekend zijn, volgt een tweede terugbetalingsronde.

Op 16 mei werd bekendgemaakt dat er definitief groen licht is om het songfestival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren. Naar verwachting vindt het dan in de tweede of derde week van mei plaats.