Opnieuw antiracisme-betoging gepland in Amsterdam

Betogers willen opnieuw de straat opgaan in Amsterdam om te demonstreren tegen racisme, zo meldt de organisatie Black Lives Matter zaterdag op Facebook. De demonstranten willen dit laten plaatsvinden op woensdag 10 juni op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost.

Afgelopen maandag leidde een demonstratie op de Dam in de hoofdstad tot felle kritiek op de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De demonstratie was onverwacht veel beter bezocht dan verwacht, waardoor de 1,5 meter afstand niet in acht kon worden genomen. Desondanks brak Halsema de demonstratie niet af omdat ze bang was dat dit zou leiden tot onrust en mogelijk rellen.

Deze week zijn meerdere demonstraties in het land geweest tegen racisme. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die overleed toen een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Een demonstratie in Rotterdam werd afgelopen woensdag afgebroken door burgemeester Ahmed Aboutaleb omdat het te druk was. Demonstraties in andere steden, waaronder Nijmegen en Utrecht, verliepen rustig.

Zaterdagmiddag zijn er demonstraties in Tilburg en Eindhoven.