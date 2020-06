Big Brother komt terug op tv

Na jaren afwezigheid keert de realityserie Big Brother terug bij RTL. Dat meldt RTL Boulevard zondag. Wanneer het programma terugkomt is nog niet bekend.

Big Brother werd eind vorige eeuw bedacht door John de Mol en kwam eind 1999 op de Nederlandse tv. Twaalf onbekende Nederlanders werden ruim 100 dagen samen in een huis gezet en dag en nacht gevolgd door camera’s. Bewoner Bart Spring in ’t Veld won de eerste reeks.

Big Brother was te zien van 1999 tot 2006. Het programma was een groot succes en werd aan tientallen landen verkocht. Op dit moment wordt het nog uitgezonden in Duitsland, Australiƫ en de Verenigde Staten.