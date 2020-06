Manifestatie tegen racisme in Zwolle en Maastricht

Opnieuw manifestaties tegen racisme, nu zondag in het Wezenlandenpark in Zwolle en in de Griend aan de Maas in Maastricht .

De gemeente in Zwolle staat maximaal 2400 betogers toe. De organisatie is in handen van de Zwolse homogemeenschap. “Het wordt een stil en ingetogen protest”, zegt een van de organisatoren. De hele afgelopen week waren er meer protesten die ook in ons land ontstonden na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS. Hij overleed doordat een agent een knie in zijn nek zette bij zijn aanhouding.

Lhbti’ers weten net als de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten wat het is om niet gelijkwaardig behandeld te worden, aldus de woordvoerder. Om 15.00 uur vormen de naar verwachting enkele honderden betogers gezamenlijk een zwart hart dat van boven vanuit een drone gefotografeerd wordt. In het park wordt het jaarlijkse Bevrijdingsfestival Overijssel gehouden waar tienduizenden bezoekers op afkomen.

De gemeente geeft toestemming voor de antiracismemanifestatie maar stelt toch een maximum in van 2400 bezoekers, zegt een woordvoerder. Dit uit voorzorg om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Verder moeten demonstranten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze afstand is ook een voorwaarde voor demonstraties die volgende week plaatshebben.

In Maastricht wilde de organisatie de manifestatie aanvankelijk op het Vrijthof in het stadshart houden. Maar daarvan is afgezien omdat dat plein te klein is bij een te grote toeloop. In overleg met het stadsbestuur is daarom gekozen voor het park De Griend aan de Maas, waar meer uitwijkmogelijkheden zijn. Er zijn maximaal 2000 mensen welkom. Deelnemers wordt gevraagd om te gaan zitten. De organisatie tekent cirkels uit waar mensen kunnen gaan zitten om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. De organisatie vraagt deelnemers mondkapjes op te doen. Het protest begint om 14.00 uur.

Het is de tweede manifestatie tegen racisme in Maastricht. Afgelopen maandag deden zo’n honderd mensen mee aan een Black Lives Matter demonstratie. Die was toen op de Markt in Maastricht.

De komende week zijn er opnieuw meerdere acties.