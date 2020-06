PvdA-leider Asscher: aanpak racisme taak voor premier

De bestrijding van racisme en discriminatie moet als het aan de PvdA ligt de verantwoordelijkheid van de minister-president worden. Dat zegt politiek leider Lodewijk Asscher. Het is “aan de politiek om het voortouw te nemen”, vindt hij.

“Bestrijding van discriminatie en racisme zijn chefsache”, aldus Asscher. “Daarom moet dit voortaan taak van de premier zelf worden. Omdat het artikel 1 van de Grondwet is. Omdat het nodig is. Omdat het vrijwel alle andere portefeuilles raakt.”

Asscher pleit er daarnaast voor dat een staatscommissie onderzoek gaat doen naar “uitsluitingsmechanismes en institutioneel racisme”. Die commissie moet ook met aanbevelingen komen voor verbeteringen, bijvoorbeeld in het onderwijs en bij instanties als de politie en de jeugdzorg.

Verder wil Asscher dat wie over de schreef gaat, ook echt wordt aangepakt. “Wat mij betreft gaan we uitzendbureaus die niet beschikken over serieus antidiscriminatiebeleid uitsluiten van overheidsopdrachten. En woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid voeren hun vergunning ontnemen.”