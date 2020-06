Onderzoek naar ademtest voor opsporing corona

Artsen gaan onderzoeken of het coronavirus kan worden gedetecteerd door een soort blaastest. Het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis, in Rotterdam en Schiedam, gaat hiervoor zogeheten e-noses uitproberen, apparaten die de uitgeademde lucht analyseren.

E-noses worden al gebruikt voor andere medische doeleinden. Zo kunnen de apparaten vaststellen of een patiƫnt het griepvirus of bepaalde bacteriƫn bij zich draagt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil nu weten of de e-nose ook geschikt is als hulpmiddel om de diagnose Covid-19 vast te stellen.

“De lucht die we uitademen, bevat vele moleculen die vanuit ons lichaam komen. Sommige moleculen zijn alleen aanwezig in de adem van mensen met een bepaalde ziekte”, legt het Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland Ziekenhuis uit. “Onze menselijke neus kan het verschil meestal niet ruiken. De e-nose is een slim apparaatje dat dit wel kan.”

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft de leiding over het onderzoek.