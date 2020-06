‘Schipholmedewerkers maken zich zorgen over veiligheid’

Schipholmedewerkers voeren dinsdagavond actie om aandacht te vragen voor hun veiligheid. Op een van de parkeerplaatsen komen ze bijeen om meer maatregelen van de directie af te dwingen. Veel mensen die op Schiphol werken maken zich zorgen of ze wel voldoende zijn beschermd tegen het coronavirus.

Volgens Joost van Doesburg van vakbond FNV is er op Schiphol laat gereageerd op de verspreiding van het coronavirus. “Aan het begin van de coronacrisis werd er op Schiphol doorgewerkt alsof er niets aan de hand was. Daardoor zijn veel medewerkers ziek geworden en sommigen zijn zelfs op de ic terechtgekomen”, aldus Van Doesburg. De afgelopen weken is er nauwelijks vliegverkeer op Schiphol en daarom zaten veel medewerkers thuis.

Het vliegverkeer start langzaam weer op en volgens het FNV maken veel mensen die op het vliegveld werken zich nu zorgen. “Ze vragen zich af of de boel nu wel op orde is. Schiphol is pas twee weken geleden begonnen met markeren van lijnen op de grond en het uitdelen van mondkapjes. Zo lang de voorraad strekt werd daarbij gezegd”, zegt Van Doesburg. Hij vertelt dagelijks meldingen te krijgen van situaties die “volgens geen enkele richtlijn kunnen”.

Naast betere bescherming eist FNV meer zekerheid over baanbehoud. De meeste beveiligers, schoonmakers en het grondpersoneel zijn flexwerkers.