Van der Valk stopt na feestje in Tiel met ‘huiskamerconcerten’

Hotel Van der Valk in Tiel stopt per direct met een dinerarrangement, waarbij gasten een liveconcert konden bijwonen. Het “huiskamerconcert” liep zaterdagavond uit de hand, waardoor de coronaregels met voeten werden getreden. “We hebben het enthousiasme van onze gasten helaas onderschat”, aldus de directie van het Tielse hotel. Ook andere Van der Valk-vestigingen hebben vergelijkbare arrangementen maandag doorgestreept.

Volgens Van der Valk hadden zich 91 gasten ingeschreven voor het arrangement. Dat bestond uit een overnachting met diner en een concert van zanger John West. Zo’n feestje is binnen de coronarichtlijnen toegestaan, omdat een hotel meer gasten mag ontvangen dan een gewoon restaurant, zolang iedereen zich maar aan de afstandsregels houdt.

Op internet circuleren foto’s en filmpjes van groepen mensen die zich hossend en feestend tussen lange eettafels bewegen. Van der Valk stelt dat “alles goed ging tot het einde van de avond.” Pas toen de artiest tussen de tafels ging lopen, was het hek van de dam. “Het feest is toen meteen afgebroken.” Het concern benadrukt dat de avond “veilig en verantwoord” was georganiseerd.

Of er nog sancties volgen tegen het hotel was maandag nog niet bekend.