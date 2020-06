In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juni 2020 brandt rond middernacht een gestolen bus volledig uit op een parkeerplaats aan de Sportplaan in Amstelveen. De recherche gaat uit van het scenario dat het voertuig, een witte Mercedes Sprinter, bewust is aangestoken. De bus stond namelijk vol met vaten met chemisch drugsafval.