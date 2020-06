‘Helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie’

Bijna de helft van Nederland gaat deze zomer niet op vakantie. Dat meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 29.000 mensen. 48 procent van hen zegt deze zomer thuis te blijven omdat ze de coronarisico’s in eigen land beter kunnen inschatten.

Een derde van de ondervraagden wil wel weg. Van hen blijft 42 procent wel in Nederland. Volgens het nieuws- en actualiteitenprogramma is ook voor die groep de veiligheid doorslaggevend. “Als er toch iets misgaat ben ik in ieder geval snel thuis is de gedachte.”

De mensen die wel naar het buitenland op vakantie gaan, maken zich weinig zorgen over het coronavirus op hun vakantiebestemming, aldus EenVandaag. Dat meldt verder dat de ondervraagden verdeeld zijn over de vraag of het goed is dat er ook weer toeristen naar Nederland komen.