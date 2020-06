Duizenden demonstreren tegen racisme in Amsterdam

Duizenden mensen zijn op de demonstratie tegen racisme in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost afgekomen. Het protest begon om 17.00 uur.

De gemeente heeft gele en witte stippen op het veld gezet waarop de betogers kunnen staan om zo 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daar houdt iedereen zich ook aan. De organisatie deelt mondkapjes en desinfecterende middelen uit.

Het is het tweede Black Lives Matter-protest dat in de hoofdstad plaatsvindt. Eerst zou de demonstratie worden gehouden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park. Daar is plek voor ongeveer 18.000 mensen.

Het eerste protest van Black Lives Matter op 1 juni op de Dam leidde tot veel kritiek, omdat er veel meer mensen dan gepland op afkwamen en die niet voldoende afstand konden houden volgens de coronaregels.