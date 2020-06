Start proces ‘Arnhemse terreurzaak’

De rechtbank in Rotterdam begint woensdag aan het proces tegen zes mannen die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De verdachten zouden dood en verderf hebben willen zaaien tijdens een tot dusver niet nader genoemd evenement. De zaak is bekend geworden als de ‘Arnhemse terreurzaak’. Hoofdverdachte is de uit Arnhem afkomstige 36-jarige Hardi N.

De verdachten werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert. Daarmee was Nederland aan een grote aanslag ontsnapt, stelde het Openbaar Ministerie destijds.

Inlichtingendiensten kregen de veronderstelde terreurcel tijdig in het vizier en wisten te infiltreren. Door de infiltratie kregen politie en justitie een gedetailleerd zicht op de voorbereidingen. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en elders een autobom tot ontploffing te brengen. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliƫn, genoeg om een halve kilo explosieven te maken.

Hardi N. heeft in de aanloop naar de rechtszaak gezegd dat de infiltratieactie hem heeft aangezet tot de terreurplannen. Zelf zou hij die niet hebben gehad. Inlichtingendienst AIVD zou een en ander hebben geregisseerd en N. hebben uitgelokt. Daardoor zou hij ook zijn vermoedelijke handlangers bij de voorbereidingen hebben betrokken. Het OM hecht geen geloof aan dit verhaal en denkt dat N. liegt. “Er is geen snipper in het dossier die die bewering bevestigt”, zei de officier van justitie tijdens een voorbereidende zitting hierover.

De infiltranten leverden de verdachten (onklaar gemaakte) wapens en bespraken voorbereidingen en trainingen met hen. De undercoveragenten en hun begeleiders zijn in het vooronderzoek als getuige gehoord.

De coronacrisis zette een streep door het voornemen het proces in april te voeren. De rechtbank heeft elf dagen voor de zaak uitgetrokken. Volgens de huidige planning zal het OM op 19 juni de strafeisen formuleren.