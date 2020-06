Celstraffen geëist na vondst miljoenen illegale sigaretten

De vondst van een illegale fabriek met 1,8 miljoen sigaretten in de Gelderse plaats Zuilichem bracht het Openbaar Ministerie op het spoor van een grote internationale bende. Dat zei de officier van justitie donderdag in de rechtszaak in Zwolle tegen een 36-jarige Litouwer.

Aivaras R. werd gezocht nadat de politie eind april 2019 in Zuilichem een illegale sigarettenfabriek oprolde die vol in productie was. R. was de huurder van dat perceel, maar was afwezig. In februari dit jaar werd hij alsnog in Spanje aangehouden in een ondergrondse, illegale sigarettenfabriek. Tegen de man is 2 jaar cel geëist, maar het OM heeft meer in petto. Later moet hij zich ook nog verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de ondergrondse fabriek en zijn leidende rol in een criminele bende.

Donderdag werden ook celstraffen van elk een halfjaar geëist tegen acht medewerkers van een fabriek in het Limburgse Stramproy. Daar werden 4,7 miljoen sigaretten aangetroffen.