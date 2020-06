Forse toename nep-aanmaningen van de Belastingdienst

Bij de Belastingdienst komen fors meer meldingen binnen van mensen bij wie geprobeerd is hen op te lichten. In een maand tijd zijn 40.000 meldingen gedaan van nep-aanmaningen namens de Belastingdienst, zegt Henk Hendriks, directeur van DataCenter Services van de fiscus tegen De Telegraaf en de NOS.

Het gaat om zogenoemde phishing-mails of -sms’jes, waarin de oplichters zich voordoen als de Belastingdienst. “Normaal krijgen we zo’n 2000 meldingen per week. Tijdens de coronacrisis zagen we een piek van tussen de 10- en 12.000 meldingen per week”, zegt Hendriks. “We vermoeden dat er een verband is, omdat we allemaal veel vaker online zijn.”

Hoeveel mensen erin zijn getrapt en geld kwijt zijn geraakt, is niet bekend. “De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren, maar het is dweilen met de kraan open”, aldus Hendriks die benadrukt dat de Belastingdienst nooit per mail of sms communiceert.

Woensdag werd al bekend dat oplichters veel vaker actief zijn in coronatijd. Ongeveer 700 mensen per week doen aangifte omdat ze in een vals berichtje van een ‘vriend’ die om hulp vraagt, zijn getrapt. Dat is meer dan twee keer zoveel als een paar maanden geleden. Banken ontvingen vorige maand ongeveer 70 meldingen per dag.