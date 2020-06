Gommers ziet geen verschil tussen Efteling en kermis

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt dat er geen medische reden is waarom de kermissen nog niet open zouden mogen en de pretparken wel. “De kermis of de Efteling, ik zie geen verschil. Het gaat erom dat we het virus niet verspreiden aan elkaar. En als er goede plannen liggen en families een kermis bezoeken, moet dat kunnen denk ik”, zei hij in het actualiteitenprogramma Op1.

Gommers reageerde op de protestactie, donderdagmiddag, van honderden kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden het oneerlijk dat de kermissen pas op 1 september weer open mogen en zeggen dat hun bedrijfstak daardoor ernstig in de knel komt.