22 jaar cel geëist voor liquidatie Delftse crimineel

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 22 jaar geëist tegen Errol J., de man die wordt verdacht van de liquidatie van de Delftse crimineel Karel Pronk. Die werd augustus 2018 van dichtbij neergeschoten bij een koffiehuis in Delft.

Een motief voor de schietpartij is nooit opgehelderd. Volgens de officier van justitie ging het gerucht dat de twee ruzie hadden enkele dagen eerder, tijdens een festival of het plaatselijke bloemencorso, maar daar is nooit een concrete aanwijzing voor gevonden. “Het is zelfs niet eens duidelijk of de twee elkaar kenden, behalve dan dat ze elkaar hadden gegroet op het terras van het koffiehuis.”

Op de kogelhulzen die bij het café zijn gevonden, is DNA van J. aangetroffen. Hells Angel J. heeft er niets over willen zeggen. Ook tijdens de behandeling van de zaak vrijdag in de rechtbank in Den Haag zweeg hij.

J. valt op door grote tatoeages op zijn kale hoofd, gezicht en nek. Hij werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd; er was een internationaal opsporingsbericht tegen hem uitgedaan. Hij werd daar bij toeval aangehouden na een verkeersovertreding.

Het slachtoffer stond bekend als onderwereldfiguur. Hij zat meerdere keren in gevangenis en wist twee keer met geweld daaruit te ontsnappen.